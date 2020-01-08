Италия

Защитник МЮ Эшли Янг, скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Эшли Янг близок к переходу в Интер, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, переговоры между "нерадзурри" и "красными дьяволами" в активной фазе. В настоящее время Интер ожидает, согласится ли МЮ отпустить англичанина на правах свободного агента.

В свою очередь, миланский клуб готов предложить Янгу контракт на полтора года. При этом, на трансфере 34-летнего футболиста настаивает лично главный тренер Антонио Конте.

В нынешнем сезоне Янг провел 12 матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями.

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