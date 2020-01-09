Италия

Вингер не против сменить клуб в пределах города.

Милан и Интер ведут переговоры по вингеру Маттео Политано. Сам футболист согласен присоединиться к "россонери", сообщает Джанлука Ди Марцио.

26-летний Политано выступает за Интер с лета 2019 года. Бывший игрок Сассуоло не сумел стать основным на Джузеппе Меацца – он наиграл только 305 минут в 14 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Милан же этой зимой может досрочно расстаться с другим вингером, Анте Ребичем, которого летом арендовал на два сезона у Айнтрахта.

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