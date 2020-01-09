Италия

Португальский тренер рассчитывает огорчить Ювентус.

Паулу Фонсека готовит Рому к матчу с Ювентусом на выходных. Он рассчитывает, что после матча у Криштиану Роналду будет повод для недовольства.

"Не знаю, что я скажу Роналду, но надеюсь, он будет зол после этой игры", — ответил Фонсека журналистам на вопрос о предстоящей встрече.

"Ювентус – великая команда, лучшая в Италии наряду с Интером, так что игра будет тяжелой. Не могу сказать, кто лучше, Ювентус или Интер. Но это один из тех матчей, в которых мы все хотим играть".

Встреча Ромы с Ювентусом начнется 12 января в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.