Италия

Вингер Милана Фабио Борини определился с новым клубом.

Фабио Борини, в услугах которого Милан не нуждается, решил перейти в команду, которая опережает "дьяволов" в турнирной таблице.

Агент футболиста подтвердил факт ухода Борини из Милана, а также сообщил, что 28-летний вингер выбрал Верону, занимающую 11-е место в Серии А, в то время, как "россонери" идут на 12-й позиции.

Борини, контракт которого с Миланом заканчивается 30 июня 2020 года, сыграл 1 матч за национальную сборную Италии (0 голов), а на клубном уровне выступал за Челси (8 матчей во всех турнирах, 0 голов), Суонси (12, 6), Рому (26, 10), Ливерпуль (38, 3), Сандерленд (93, 17) и Милан (75, 8).

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