Италия

Определилась первая команда, которая сыграет в 1/4 кубкового турнира.

На протяжении 120 минут Торино и Дженоа не могли выявить победителя. В итоге, все дошло до серии послематчевых пенальти.

В составе туринской команды с одиннадцатиметровый точки забили все пять исполнителей, а у Дженоа не реализовал пенальти Радованович. Этого хватило хозяевам, чтобы выйти в следующий раунд.

Торино – Дженоа 1:1 (5:4 по пенальти)

Голы: Де Сильвестри, 23 – Фавилли, 14

Торино: Сиригу – Бремер, Джиджи, Бонифаси (Нкулу, 102) – Де Сильвестри (Айна, 82), Мейте, Лукич (Ринкон, 77), Лаксальт – Дзадза (Миллико, 91), Беренгер, Белотти

Дженоа: Раду – Голданига, Ромеро, Сапата (Эль-Ямик, 53) – Гильоне, Шоне (Стураро, 106), Берами (Радованович, 65), Кассата, Баррека – Агудело Ардила (Дестро, 71), Фавилли

Предупреждения: Мейте, Айна – Ромеро, Эль-Ямик, Радованович, Никола (не на поле).

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