Италия

Аргентинский форвард может получить новую сделку с чемпионами Италии.

Согласно информации Goal, Пауло Дибала может продолжить выступать в составе Ювентуса.

Сейчас в клубе разрабатывают контракт для 26-летнего аргентинца. Новый договор будет иметь улучшенные условия, в отличие от действующего соглашения, которое рассчитано до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что интерес к Пауло проявляют Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, но далее разговоров этот трансфер не зашел.

Новый контракт с Юве положит край всем слухам о возможном переезде форварда.

В текущем сезоне Дибала провел 23 матча в футболке Ювентуса во всех турнирах, отличившись девятью голами и шестью ассистами.