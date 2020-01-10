Футболист наконец-то перебрался в свой новый клуб.
фото Болонья
10 января 2020, 19:47
Прошлым летом Болонья оформила трансфер хавбека аргентинского Велеса Нико Домингеса, но оставила его в клубе до 2020 года.
Теперь же было официально объявлено о том, что игрок присоединился к тренировкам с первой командой Болоньи.
21-летний хавбек в этом сезоне провел 13 матчей в чемпионате Аргентины, в которых отметился пятью забитыми голами.
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