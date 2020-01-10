Италия

Футболист наконец-то перебрался в свой новый клуб.

Прошлым летом Болонья оформила трансфер хавбека аргентинского Велеса Нико Домингеса, но оставила его в клубе до 2020 года.

Теперь же было официально объявлено о том, что игрок присоединился к тренировкам с первой командой Болоньи.

21-летний хавбек в этом сезоне провел 13 матчей в чемпионате Аргентины, в которых отметился пятью забитыми голами.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.