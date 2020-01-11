Италия

Защитник Аталанты может сменить нынешний клуб на Милан.

Как сообщает Sky Sport Italia, Милан близок к соглашению о трансфере защитника Аталанты Симона Кьяера.

"Россонери" накануне позволили Маттиа Кальдаре перебраться в Аталанту на правах аренды. Заменить же игрока они попытаются опытным защитником "бергамасков".

По информации источника, Милан ведет переговоры с Севильей, которой и принадлежит контракт Кьяера.

В Аталанте датчанин сыграл за половину сезона только пять матчей во всех турнирах.

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