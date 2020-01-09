Италия

Милан отдал защитника Маттиа Кальдару в аренду с правом выкупа.

Аталанта и Милан договорились о трансфере Маттиа Кальдары — сообщают Gazzetta dello Sport, Sky Sport Italia, Sportitalia и другие итальянские СМИ.

До конца сезона-2020/21 Кальдара будет выступать за Аталанту на правах аренды, после чего бергамаски смогут выкупить своего воспитанника за 15 миллионов евро и процент от возможной перепродажи.

В пятницу, 10 января, Маттиа прибудет в Бергамо для прохождения медицинского обследования.

25-летний защитник, сыгравший 2 матча за национальную сборную Италии, на клубном уровне выступал за Аталанту (66 матчей во всех турнирах, 10 голов), Трапани (аренда, 21, 2), Чезену (аренда, 29, 3) и Милан (2, 0). Также Кальдара числился в Ювентусе, но не провел за "старую синьору" ни одного официального матча.

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