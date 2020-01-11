Италия

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился мнением о своем коллеге из Ювентуса.

В очередном поединке чемпионата Италии Рома дома примет гостей из Турина.

"Сарри — отличный тренер, один из лучших в Европе", — заявил Фонсека на пресс-конференции. — "У него позитивный подход к футболу, который мне очень нравится. Он только начал в Юве, но уже строит очень сильную команду".

Также бывший тренер Шахтера сравнил Ювентус с другим фаворитом чемпионата Италии — Интером.

"Эти две команды очень отличаются друг от друга, но я не предпочитаю кого-то одного из них. Оба коллектива отражают сильные идеи своего тренера".

"На мой взгляд, самые сильные команды — это те, кто действительно построен своим тренером. Лацио работает с нынешним наставником четыре года, Аталанта — три. Работа Сарри только начинается. Он тренер, которому нравится, когда его команды играют в хороший футбол".

Поединок Рома — Ювентус состоится завтра, 12 января, в 21:45 по киевскому времени.

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