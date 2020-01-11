Златан возглавит атаку "россонери" в игре против Кальяри.
Златан Ибрагимович, Getty Images
11 января 2020, 15:25
Главный тренер Милана Стефано Пьоли отрядил в нападение Златана Ибрагимовича и Рафаэля Леау на матч 19-го тура Серии А против Кальяри.
Для шведа это первый выход в основе "дьяволов" после того, как он стал их игроком в это трансферное окно. Ранее Златан сыграл 35 минут в матче с Сампдорией (0:0).
Полностью составы команд выглядят так:
Кальяри: Ольсен – Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини – Нандес, Чигарини, Рог – Найнгголан, Жоау Педру – Симеоне.
Запасные: Рафаэль, Кастро, Ионицэ, Бирса, Олива, Черри, Ликоянис, Ладинетти, Валукевич.
Милан: Доннарумма – Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес – Кастильехо, Кессье, Бенассер, Чалханоглу – Ибрагимович, Леау.
Запасные: Рейна, Сусо, Брешианини, Пакета, Бонавентура, Конти, Ребич, Крунич, А. Доннарумма, Габбиа, Пентек.
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.