Италия

Подопечные Пьоли набрали три очка в непростом матче.

Программу субботнего игрового дня открывали Кальяри и Милан. Очень значимым событием было появление Златана Ибрагимовича с первых минут в составе гостей. Несмотря на присутствие шведа, начало поединка осталось всецело за хозяевами, который забрали игровую инициативу под свой контроль.

Атаки Милана выглядели очень блекло — ничего конструктивного у гостей не получалось, а прессинг Кальяри вызывал у них существенные трудности. Ближе к тридцатой минуты матча подопечные Пьоли стали отодвигать игру от своих ворот и последовали острые эпизоду, но удар головой Ибрагимовича не хватило точности.

Кальяри ответил не менее опасным моментом, когда Раджа Наингголан изящным пасом вывел Джованни Симеоне один на один, но тот замешкался с ударом, а защитник его обокрал. До перерыва команды так и не смогли отметиться забитыми мячами, а потому ушли на перерыв при "сухом" счете на табло.

Начало второго тайма стало шоком для хозяев поля. Леау получил передачу из глубины от Самуэля Кастильехо и пробил — мяч задел ногу противника и завалился за шиворот голкиперу. Кальяри сразу же ринулся в атаку большими силами. Да и в целом, игра стала куда быстрее и смелее со стороны обеих команд.

Милан в середине тайма смог отметиться еще раз. Ибрагимович ударом в одно касание отправил мяч в дальний угол ворот после прострела Тео Эрнандеса. Так отметил швед свое появление в стартовом составе. После этого подопечные Пьоли осознанно отошли в оборону всем составом и полагались на контрвыпады.

Кальяри пытался найти брешь в массированной обороне противника, но так и не создал какой-то стоящий момент для взятия ворот. Милан забил еще раз. Ибрагимович ударом головой поразил угол ворот после подачи с фланга, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Милана.

Кальяри — Милан 0:2

Голы: Леау, 46, Ибрагимович, 64

Кальяри: Ольсен — Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Нандес (Ионицэ, 76), Чигарини, Рог (Кастро, 76) — Наингголан — Педро, Симеоне (Черри, 69)

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия (Конти, 74), Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Кессье, Беннасер, Чалханоглу (Бонавентура, 64) — Ибрагимович, Леау (Ребич, 90)

Предупреждения: Чигарини, Нандес, Пеллегрини — Беннасер