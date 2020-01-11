Голкипер Борнмута Асмир Бегович может продолжить карьеру в Серии А.
Асмир Бегович, Getty Images
11 января 2020, 19:25
Милан заинтересован в услугах Асмира Беговича, сообщает Sky Sports.
По информации источника, в лице 32-летнего голкипера "россонери" видят замену для Пепе Рейны, который в ближайшее время должен присоединиться к Астон Вилле.
Напомним, что первую половину сезона Бегович провел за азербайджанский Карабах.
В текущем сезоне Бегович провел 10 матчей в чемпионате Азербайджана, шесть раз сохранив ворота "сухими".
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