Италия

Голкипер Борнмута Асмир Бегович может продолжить карьеру в Серии А.

Милан заинтересован в услугах Асмира Беговича, сообщает Sky Sports.

По информации источника, в лице 32-летнего голкипера "россонери" видят замену для Пепе Рейны, который в ближайшее время должен присоединиться к Астон Вилле.

Напомним, что первую половину сезона Бегович провел за азербайджанский Карабах.

В текущем сезоне Бегович провел 10 матчей в чемпионате Азербайджана, шесть раз сохранив ворота "сухими".

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