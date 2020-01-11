Италия

"Орлы" побеждают в последних десяти поединках.

Лацио в 19-м туре Серии А минимально обыграл Наполи (1:0) благодаря голу Чиро Иммобиле в концовке матча после грубой ошибки Давида Оспины. Таким образом "орлы" установили свой новый рекорд по количеству побед в чемпионате Италии подряд – десять.

Предыдущее достижение в девять побед кряду было установлено в сезоне-1999/00, когда "орлы" выиграли чемпионат Италии.

После 18 сыгранных матчей команда Симоне Индзаги идет на третьем месте в чемпионате, отставая от лидирующих Ювентуса и Интера на три очка

В следующем туре "орлы" встретятся с Сампдорией 18 января, но перед этим 14 января сыграют в 1/8 финала Кубка Италии с Кремонезе.

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