Италия

Бельгиец может продолжить карьеру в другой итальянской команде.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство Ромы в летнее трансферное окно хочет пригласить в команду нападающего Наполи Дриса Мертенса.

Напомним, соглашение бельгийского футболиста с неаполитанцами истекает в конце текущего сезона, и стороны далеки от возобновления переговоров о новой сделке.

В текущем сезоне нападающий провел 22 поединка в футболке "адзурри", отличившись девятью голами и четырьмя ассистами.

Отмечается, что единственным препятствием могут быть условия Мертенса. Игрок хочет трехлетний контракт и зарплату в четыре миллиона евро.

Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов на форварда остается туринский Ювентус.