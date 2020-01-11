Бельгиец может продолжить карьеру в другой итальянской команде.
Дрис Мертенс, getty images
11 января 2020, 22:29
Как сообщает Corriere dello Sport, руководство Ромы в летнее трансферное окно хочет пригласить в команду нападающего Наполи Дриса Мертенса.
Напомним, соглашение бельгийского футболиста с неаполитанцами истекает в конце текущего сезона, и стороны далеки от возобновления переговоров о новой сделке.
В текущем сезоне нападающий провел 22 поединка в футболке "адзурри", отличившись девятью голами и четырьмя ассистами.
Отмечается, что единственным препятствием могут быть условия Мертенса. Игрок хочет трехлетний контракт и зарплату в четыре миллиона евро.
Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов на форварда остается туринский Ювентус.