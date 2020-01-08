Италия

"Старая синьора" раздумывает над подписанием бельгийского нападающего.

Ювентус проявляет интерес к нападающему Наполи Дрису Мертенсу, сообщает портал Calciomercato.

Туринский клуб рассматривает варианты усиления состава и попытается подписать бельгийского форварда. В подписании 32-летнего игрока также заинтересованы Рома и Интер, но Юве считается фаворитом в этой борьбе.

Действующий контракт Мертенса с Наполи истекает в июне этого года.

В текущем сезоне нападающий провел 22 поединка в футболке "адзурри", отличившись девятью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ювентус также проявляет интерес к защитнику Челси Эмерсону.

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