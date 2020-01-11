Бергамаски отыгрались в поединке против подопечных Антонио Конте.
АТАЛАНТА - ИНТЕР, ФОТО GETTY IMAGES
11 января 2020, 23:44
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Интер — Аталанта 1:1
Голы: Мартинес, 4 — Госенс, 75
Интер: Ханданович — Де Врей, Годин, Бастони — Кандрева, Гальярдини, Брозович, Сенси (Валеро, 71), Бираги — Лукаку, Мартинес (Политано, 80)
Аталанта: Голлини — Толои, Паломино, Джимсити — Хатебур, Де Роон, Пашалич (Муриэль, 70), Госенс (Кастань, 90+1) — Гомес, Сапата (Малиновский, 53), Иличич
Предупреждения: Сенси, Годин — Хатебур, Де Рон, Паломино, Малиновский
На 88-й минуте Муриэль не забил пенальти (вратарь).