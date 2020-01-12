В сложнейшем поединке "орлы" на своем поле одолели неаполитанский коллектив.
Лацио - Наполи, Getty Images
12 января 2020, 00:02
В 19-м туре чемпионата Италии Лацио на своем поле принимал Наполи.
Коллектив Симоне Индзаги одолел подопечных Дженнаро Гаттузо благодаря курьезному голу в конце матча: Давид Оспина решил обыграть Чиро Иммобиле, за что поплатилась вся команда.
Обзор матча:
Лацио — Наполи 1:0
Гол: Иммобиле, 82
Лацио: Стракоша — Фелипе, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Бериша, 81), Луис Альберто (Хони, 90), Лулич — Иммобиле, Кайседо (Катальди, 64)
Наполи: Оспина — Хисай, Ди Лоренцо, Манолас, Мариу Руй — Аллан (Льоренте, 84), Руис, Зьелински — Кальехон (Эльмах, 88), Милик, Инсинье (Лосано, 90+2)
Предупреждения: Лаццари, Лулич — Манолас, Руй.