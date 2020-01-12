Италия

Украинский полузащитник активно вошел в игру с "нерадзурри", но победить команда не смогла.

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский в матче с Интером вышел на поле на 53-й минуте, заменив Дувана Сапату. Украинец отметился попаданием в штангу и заработанным пенальти, который не реализовал Луис Муриэль. Матч закончился со счетом 1:1.

Интер — Аталанта 1:1

Голы: Мартинес, 4 — Госенс, 75

Интер: Ханданович — Де Врей, Годин, Бастони — Кандрева, Гальярдини, Брозович, Сенси (Валеро, 71), Бираги — Лукаку, Мартинес (Политано, 80)

Аталанта: Голлини — Толои, Паломино, Джимсити — Хатебур, Де Роон, Пашалич (Муриэль, 70), Госенс (Кастань, 90+1) — Гомес, Сапата (Малиновский, 53), Иличич

Предупреждения: Сенси, Годин — Хатебур, Де Рон, Паломино, Малиновский

На 88-й минуте Муриэль не забил пенальти (вратарь).