Италия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру между "волками" и "старой синьорой".

Фаворитом матча является чемпион и один из лидеров Серии А Ювентус. Parimatch оценивает вероятность его победы коэффициентом 2,12.

Вероятность победы Ромы – 3,4, а еще менее вероятным исходом специалисты Parimacth считают ничью.

Криштиану Роналду набрал неплохую форму в последних играх. Те, кто верит в талант португальца, могут поставить на событие "Криштиану Роналду забьет два или более голов в матче" – 6,9.

Матч Рома — Ювентус начнется сегодня в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.