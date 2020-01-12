Италия

Бергамаски усилили линию обороны защитником Милана.

Аталанта арендовала Маттиа Кальдару на 18 месяцев с правом выкупа, сообщает официальный сайт бергамасков.

Примечательно, что итальянец является воспитанником Аталанты, из которой перебрался в Ювентус, а уже потом в Милан.

25-летний Кальдара провел всего лишь два поединка за взрослую команду Милана. За времена выступления защитника в Аталанте у него 66 встреч, 10 забитых голов и два ассиста.

Напомним, что лишь этой осенью Кальдара восстановился после серьезной травмы и приступил к тренировкам.

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