Италия

Сампдория разгромила Брешию и отдалилась от зоны вылета.

В матче 19-го тура чемпионата Италии Сампдория на своем поле принимала Брешию.

Хозяева беспощадно разгромили гостей и отдалились от зоны вылета благодаря трем набранным баллам.

Обзор матча:

Сампдория — Брешия 5:1

Голы: Линетти, 34, Янкто, 45+3, Квальярелла, 69, с пенальти, 90+2, Капрари, 77 — Чансельор, 12.

Сампдория: Аудеро — Берешински (Мурильо, 86), Шабо, Реджини, Мурру — Линетти, Торсби, Виейра (Экдаль, 82), Янкто — Габбьядини (Капрари, 76), Квальярелла.

Брешия: Йоронен — Сабелли, Чансельор, Мангравити, Матею (Мартелла, 82) — Бизоли, Вивиани, Ромуло — Шпалек (Ндой, 69) — Торрегросса, Балотелли.

Предупреждения: Мурру, Виейра — Чансельор, Ромуло, Бизоли.

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