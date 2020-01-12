Гасперини: Был готов убить Малиновского

Италия

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини был несколько разочарован действиями своего футболиста в матче против Интера.

В матче 19-го тура Серии А Интер на своем поле принимал Аталанту. В этом поединке во втором тайме на замену вышел Руслан Малиновский.

"Сначала Руслан допустил несколько ошибок в передачах. Я был готов его убить. Малиновский - сильный футболист, но ему нужно допускать меньше ошибок.

"Он может выдать сильный матч, после которого, правда, проведет не слишком успешную игру. Я верю, что Малиновский станет сильным игроком, принесет пользу команде", — приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что в этом матче пенальти на себе заработал украинский хавбек.