Победа Торино — в обзоре матча с Болоньей

Торино, открывший счет в дебюте матча, с трудом отбился от Болоньи, причем порой "быков" спасало только чудо.
Торино - Болонья, Getty Images
12 января 2020, 21:59
В 19-м туре Серии А Торино на своем поле принимал Болонью.
Хозяева чудом сумели не пропустить в свое ворота и удержать победный счет. Единственный гол в игре забил Беренгер.
Обзор матча:
Торино — Болонья 1:0
Гол: Беренгер, 11.
Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Джиджи — Де Сильвестри, Мейте, Лукич, Айна — Верди (Лаксальт, 62), Беренгер (Эдера, 81) — Белотти.
Болонья: Скорупски — Томиясу, Бани (Ольсен, 72), Данило, Мбайе — Поли (Домингес, 80), Схутен, Сориано — Орсолини (Сантандер, 77), Паласио, Сансоне.
Предупреждения: Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Лукич, Лаксальт — Бани, Сансоне, Сантандер.
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