Победа Торино — в обзоре матча с Болоньей

Италия

Торино, открывший счет в дебюте матча, с трудом отбился от Болоньи, причем порой "быков" спасало только чудо.

В 19-м туре Серии А Торино на своем поле принимал Болонью.

Хозяева чудом сумели не пропустить в свое ворота и удержать победный счет. Единственный гол в игре забил Беренгер.

Обзор матча:

Торино — Болонья 1:0

Гол: Беренгер, 11.

Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Джиджи — Де Сильвестри, Мейте, Лукич, Айна — Верди (Лаксальт, 62), Беренгер (Эдера, 81) — Белотти.

Болонья: Скорупски — Томиясу, Бани (Ольсен, 72), Данило, Мбайе — Поли (Домингес, 80), Схутен, Сориано — Орсолини (Сантандер, 77), Паласио, Сансоне.

Предупреждения: Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Лукич, Лаксальт — Бани, Сансоне, Сантандер.