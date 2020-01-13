Италия

Похоже, хавбек не сможет принять участие в Евро-2020.

Отец полузащитника Ромы Николо Дзаньоло подтвердил, что игрок пропустит до полугода из-за разрыва крестообразных связок колена.

"Естественно, он хочет сыграть на Евро, но если сроки его восстановления не позволяют этого, ему придется это принять".

"Как правило, это пять-шесть месяцев, тогда посмотрим. Теперь он должен сосредоточиться на том, чтобы встать на ноги. Важно не торопить эти процессы".

"Евро важно, но главное — это полное восстановление. Он начнет реабилитацию и будет следовать графику, установленному для него медиками", — сказал Дзаньоло-старший Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что Рома уже ищет замену Дзаньоло, а одним из вариантов рассматривает Сусо.