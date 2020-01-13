Италия

Рома рассматривает вариант трансфера Сусо из Милана.

Сусо намерен покинуть Милан и рассматривает возможные варианты, одним из которых является Рома — сообщает Sport Mediaset.

С приходом в Милан Златана Ибрагимовича и решением Стефано Пьоли перейти а тактическую схему 4-4-2 Сусо наверняка потеряет место в составе, поэтому испанец намерен уже в январе сменить команду.

Среди возможных вариантов назывались Хетафе, Валенсия и Севилья, хотя андалусийцы уже успели опровергнуть слухи о своих претензиях на Сусо.

Теперь, в связи с травмой Дзаньоло, есть вероятность, что именно Рома, по крайней мере, временно, станет пристанищем для Сусо.

26-летний правый вингер выступал за Ливерпуль (21 матч во всех турнирах, 1 гол), Альмерию (35, 3), Дженоа (19, 6), Милан (152, 24) и национальную сборную Испании (5, 0).

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