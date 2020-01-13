Италия

Экс-игрок Норчепинга Симон Скрабб продолжит карьеру в Серии А.

Нападающий Симон Скрабб стал игроком Брешии — сообщил официальный сайт клуба.

Трансфер Брешия и Норчепинг согласовали в начале января, однако переговоры затянулись из-за обсуждения суммы комиссионных, полагающихся агенту футболиста, которому 19 января исполнится 25 лет.

Атакующий полузащитник национальной сборной Финляндии (12 матчей, 0 голов) выступал за Яро (75 матчей во всех турнирах, 7 голов), Атвидаберг (47, 4), Хефле (31, 8) и Норчепинг (22, 3).

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