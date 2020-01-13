В 19-м туре чемпионата Италии Парма уверенно обыграла Лечче.
Getty Images
13 января 2020, 23:58
В заключительном туре первого круга первенства Серии А Лечче не смог оказать достойного сопротивления Парме.
Полузащитник гостей Евгений Шахов не попал в заявку своей команды и, возможно, именно полузащитника сборной Украины не хватило Лечче.
Парма поднялась на седьмое место, уступая одно очко Кальяри и на столько же опережая Торино. Лечче остался на 17-й строчке.
Парма — Лечче 2:0
Голы: Якопони, 57, Корнелиус, 72.
Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Куцка, Эрнани (Жервиньо, 84), Грасси (Скоццарелла, 76) — Кулусевски, Инглезе (Корнелиус, 70), Куртич.
Рафаэль — Донати, Лукиони, Россеттини, Делль'Орко — Петриччоне, Тахцидис, Дейола (Рисполи, 87) — Манкозу (Лападула, 64) — Фалько, Бабакар (Вера, 78).
Предупреждения: Бруну Алвеш, Дармиан, Эрнани, Инглезе — Петриччоне.
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