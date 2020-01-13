Италия

В 19-м туре чемпионата Италии Парма уверенно обыграла Лечче.

В заключительном туре первого круга первенства Серии А Лечче не смог оказать достойного сопротивления Парме.

Полузащитник гостей Евгений Шахов не попал в заявку своей команды и, возможно, именно полузащитника сборной Украины не хватило Лечче.

Парма поднялась на седьмое место, уступая одно очко Кальяри и на столько же опережая Торино. Лечче остался на 17-й строчке.

Парма — Лечче 2:0

Голы: Якопони, 57, Корнелиус, 72.

Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Куцка, Эрнани (Жервиньо, 84), Грасси (Скоццарелла, 76) — Кулусевски, Инглезе (Корнелиус, 70), Куртич.

Рафаэль — Донати, Лукиони, Россеттини, Делль'Орко — Петриччоне, Тахцидис, Дейола (Рисполи, 87) — Манкозу (Лападула, 64) — Фалько, Бабакар (Вера, 78).

Предупреждения: Бруну Алвеш, Дармиан, Эрнани, Инглезе — Петриччоне.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.