Брага не горит желанием отпускать футболиста посреди сезона.
Франсишку Тринкан, Брага
14 января 2020, 07:58
Президент Браги Антонио Сальвадор подтвердил, что Аталанта сделала повторное предложение по правому вингеру Франсишку Тринкану, сообщает Sapo.
"Это правда, Аталанта сделала предложение. Но Тринкан уйдет только при выплате клаусулы", — заявил Сальвадор.
Предположительно, Аталанта была готова заплатить 10 млн евро, в то время, как отступные игрока составляют 30 миллионов.
В нынешнем сезоне 20-летний Тринкан наиграл лишь 290 минут в девяти матчах чемпионата Португалии, отметившись одним голом и одним ассистом.