Италия

В скором времени между двумя клубами произойдет обмен футболистами.

Маттео Политано перейдет в Рому, а Леонардо Спинаццола станет игроком Интера, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, оба клуба договорились между собой окончательно.

Ожидается, что Спинаццола будет получать 2,7 миллиона евро за сезон и бонусы. И Политано, и Спинаццола дали свое согласие на переход.

Таким образом, Политано станет заменой Николо Дзаньоло, который получил серьезную травму.

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