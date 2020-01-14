Италия

Уже завтра итальянский хавбек начнет восстановление после травмы.

Полузащитник Ромы и сборной Италии Николо Дзаньоло был прооперирован профессором Мариани в клинике Вилла Стюарт в Риме, сообщил официальный сайт "волков". Операция производилась в присутствии клубного доктора Каусарано.

Операция прошла успешно, уже с завтрашнего дня Николо приступит к восстановлению. Предполагается, что он пропустит пять-шесть месяцев. Таким образом, Дзаньоло вряд ли сыграет на ближайшем чемпионате Европы.

Дзаньоло порвал крестообразную связку в матче 19-го тура чемпионата Италии против Ювентуса (1:2). В этой же игре аналогичную травму получил и защитник туринцев Мерих Демираль.