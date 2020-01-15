Украинский полузащитник постарается помочь своей команде в Кубке Италии.
Руслан Малиновский, Getty Images
15 января 2020, 15:39
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини доверил место в старте Руслану Малиновскому на матч Кубка Италии против Фиорентины. Команды сойдутся в рамках 1/8 финала.
Отметим, что в основных составах выйдут новички команд – Патрик Кутроне и Маттиа Кальдара.
Фиорентина: Террачиано – Миленкович, Песселья, Чеккерини – Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровили, Дальберт – Кутроне, Влахович.
Запасные: Драговски, Геззаль, Терзич, Касерес, Кристобаль, Кьеза, Соттил, Бранколини, Раньери, Эйссерик, Бадель, Журковски.
Аталанта: Голлини – Джимсити, Кальдара, Масьелло – Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс – Малиновский, Пашалич – Муриэль.
Запасные: Спортьелло, Росси, Колли, Толой, Хайденрайх, Да Рива, Сапата, Траоре, Паломино, Иличич, Гомес.
Матч Фиорентина – Аталанта начнется в 16:00.