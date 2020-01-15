Италия

Украинский полузащитник постарается помочь своей команде в Кубке Италии.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини доверил место в старте Руслану Малиновскому на матч Кубка Италии против Фиорентины. Команды сойдутся в рамках 1/8 финала.

Отметим, что в основных составах выйдут новички команд – Патрик Кутроне и Маттиа Кальдара.

Фиорентина: Террачиано – Миленкович, Песселья, Чеккерини – Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровили, Дальберт – Кутроне, Влахович.

Запасные: Драговски, Геззаль, Терзич, Касерес, Кристобаль, Кьеза, Соттил, Бранколини, Раньери, Эйссерик, Бадель, Журковски.

Аталанта: Голлини – Джимсити, Кальдара, Масьелло – Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс – Малиновский, Пашалич – Муриэль.

Запасные: Спортьелло, Росси, Колли, Толой, Хайденрайх, Да Рива, Сапата, Траоре, Паломино, Иличич, Гомес.

Матч Фиорентина – Аталанта начнется в 16:00.