Италия

Словацкий полузащитник продолжит карьеру в Испании.

Хавбек Сельты Станислав Лоботка стал игроком Наполи, сообщил итальянский клуб в Твиттере.

Условия сделки и длительность действия контракта не разглашаются. По информации Джанлуки Ди Марцио, Наполи заплатил 20 млн евро и еще 4 млн прописаны в виде бонусов. Сам словак, утверждает журналист, заключил контракт на четыре года.

25-летний Лоботка в нынешнем сезоне сыграл в 17 из 19 матчей Сельты в чемпионате Испании.

В этом месяце неаполитанцы подписали еще одного центрального полузащитника — Диего Демме из РБ Лейпциг.