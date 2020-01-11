Италия

Немецкий полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Хавбек РБ Лейпциг Диего Демме стал футболистом Наполи, сообщил итальянский клуб в Твиттере.

Срок действия контракта и условия сделки пока неизвестны.

В нынешнем сезоне Демме сыграл в 24 матчах во всех турнирах за лидирующий в Бундеслиге РБ Лейпциг и отметился одним голом.

Также в ближайшее время Наполи может объявить о подписании хавбека Сельты Станислава Лоботки. Словак уже прибыл в Неаполь для прохождения медосмотра.