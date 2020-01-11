Немецкий полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Диего Демме, Наполи
11 января 2020, 17:55
Хавбек РБ Лейпциг Диего Демме стал футболистом Наполи, сообщил итальянский клуб в Твиттере.
Срок действия контракта и условия сделки пока неизвестны.
В нынешнем сезоне Демме сыграл в 24 матчах во всех турнирах за лидирующий в Бундеслиге РБ Лейпциг и отметился одним голом.
Также в ближайшее время Наполи может объявить о подписании хавбека Сельты Станислава Лоботки. Словак уже прибыл в Неаполь для прохождения медосмотра.