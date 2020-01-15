Италия

Завершился очередной матч 1/8 финала Кубка Италии.

В рамках 1/8 финала Кубка Италии Милан встретился со СПАЛом и одержал уверенную победу. Первый гол забил Кшиштоф Пьонтек, который после отличной передачи Беннасера вышел на свидание с кипером и переиграл того.

Под конец первого тайма Пьонтек поделился мячом с Кастильехо, а тот с зоны правого инсайда пробил точно в дальнюю девятку.

Точку в матче поставил неожиданно один из лучших бомбардиров "россонери" в этом сезоне — левый защитник Тео Эрнандес. Он перехватил мяч в центре поля, прорвался к воротам и точно пробил в дальний угол.

В четвертьфинале Милан сыграет против Торино.

Милан – СПАЛ 3:0

Голы: Пьонтек, 20, Кастильехо, 44, Тео Эрнандес, 66.

Милан: А.Доннарумма — Конти, Романьоли, Кьяер (Габбия, 82), Тео - Кастильехо (Сусо, 64), Крунич, Беннасер, Бонавентура (Лукас Пакета, 75) — Ребич, Пьонтек.

СПАЛ: Бериша — Игор Жулио, Томович (Саламон, 65), Викари — Мурджа, Янкович (Валоти, 72), Эспето, Дабо (Дзанкетта, 88), Тунев — Палоски, Флоккари.

Предупреждения: Конти, Кастильехо — Мурджа, Игор Жулио, Саламон.