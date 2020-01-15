Италия

Завершился очередной матч Кубка Италии.

В рамках 1/8 финала Кубка Италии Ювентус без Криштиану Роналду в составе принимал Удинезе.

Счет очень быстро открыл Гонсало Игуаин, а Паулу Дибала удвоил его в середине первого тайма, реализовав пенальти.

В начале второго тайма Юве вновь забил дважды, сначала Дибала оформил дубль, а затем Дуглас Коста точно пробил с пенальти. На этом "старая синьора" остановилась.

Ювентус – Удинезе 4:0

Голы: Игуаин, 16, Дибала, 26 (с пенальти), 57, Дуглас Коста, 16 (с пенальти).

Ювентус: Буффон — Данило, де Лигт, Ругани, Алекс Сандро - Дуглас Коста (Куадрадо, 63), Бентанкур, Рабьо (Рэмзи, 71), Бернардески — Игуаин, Дибала (Пьяца, 75).

Удинезе: Николас — Нюйтинк, Опоку, Де Майо — тер Авест, Яяло, Уолас (Фофана, 76), Барак, Сема (Ларсен, 62) — Теодорчик (Лазанья, 46), Несторовски.

Предупреждение: Нюйтинк.

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