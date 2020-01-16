Туринцы не планируют укреплять заднюю линию.
Мерих Демирал, getty images
16 января 2020, 07:18
Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи заявил, что несмотря на травмы футболистов линии обороны, клуб не будет искать игроков на эту позицию.
"Мы не думаем о подписании футболиста в оборонительную линию, так как нам больше не нужны центральные защитники".
"В нашем распоряжении сильные центрбэки и полный состав, особенно потому, что мы надеемся, что Кьеллини вернется в строй очень скоро. У нас все хорошо", — сказал Паратичи Rai Sport.
Напомним, ранее Ювентус сообщил, что защитник команды Мерих Демирал вылетел на шесть-семь месяцев из-за травмы крестообразных связок.