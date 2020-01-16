Италия

Туринцы не планируют укреплять заднюю линию.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи заявил, что несмотря на травмы футболистов линии обороны, клуб не будет искать игроков на эту позицию.

"Мы не думаем о подписании футболиста в оборонительную линию, так как нам больше не нужны центральные защитники".

"В нашем распоряжении сильные центрбэки и полный состав, особенно потому, что мы надеемся, что Кьеллини вернется в строй очень скоро. У нас все хорошо", — сказал Паратичи Rai Sport.

Напомним, ранее Ювентус сообщил, что защитник команды Мерих Демирал вылетел на шесть-семь месяцев из-за травмы крестообразных связок.