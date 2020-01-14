Италия

Футболист долгое время не сможет помочь туринцам.

Официальный сайт Ювентуса заявил, что защитник команды Мерих Демирал был прооперирован и пропустит шесть-семь месяцев на восстановление.

Напомним, что у футболиста повреждение крестообразной связки колена с сопутствующим повреждением мениска, которое он получил в матче против Ромы.

Примечательно, что полузащитник "джаллоросси" Николо Дзаньоло получил похожую травму, из-за чего также пропустит до полугода.

В текущем сезоне Серии А турецкий защитник успел принять участие в пяти поединках, забив один гол и совершив одну результативную передачу.