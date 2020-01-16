Италия

"Старая Синьора" не оставляет планов подписать 19-летнего полузащитника из Брешии Сандро Тонали.

Гранд итальянского футбола продолжает проявлять интерес к молодой звезде из Брешии, сообщает SportItalia. Речь идёт о хавбеке Сандро Тонали. Полузащитник является одним из лидеров клуба, который ведёт борьбу за сохранение прописки в Серии А.

Но, как утверждают журналисты, Ювентусу придётся выдержать конкуренцию от других топ-команд Европы. ПСЖ, Ливерпуль, Ман Сити и Ман Юнайтед также не против усилиться молодым вингером Брешии.

Сейчас Сандро Тонали оценивается в 50 миллионов евро. Такая стоимость уже отпугнула боссов Интера, который также следил за полузащитником.

В нынешнем сезоне за Брешию Тонали провёл 18 из 19 матчей в Серии А. Хавбек отметился одним голом и двумя ассистами.