Италия

Исландец должен в ближайшее время пройти медосмотр и заключить контракт.

Брешия договорилась о подписании центрального полузащитника сборной Исландии Биркира Бьярнасона. 17 января он должен пройти медосмотр в клубе, сообщает Football Italia.

Исландец вернется в Италию после четырех с половиной лет, проведенных в Базеле, Астон Вилле и катарском Аль-Араби.

Бьярнасон прошлым летом на правах свободного агента заключил трехмесячный контракт с Аль-Араби. За этот период он сыграл три матча в местной Лиге звезд.

Ранее Бьярнасон провел 38 матчей в Серии А в составе Пескары и Сампдории.

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