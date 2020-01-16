Италия

Энтони Робинсон и Аарон Хикки — кандидаты на усиление "россонери".

Милан отдал Рикардо Родригеса в аренду в Фенербахче, а теперь рассматривает двух игроков в качестве замены швейцарцу. По информации Sky Sports, это Аарон Хикки из Хартс и Энтони Робинсон из Уигана.

22-летний Робинсон – игрок сборной США. В этом сезоне он сыграл 27 матчей за Уиган в Чемпионшипе.

Хикки сыграл в 18 матчах шотландского Премьершипа, забив один гол. Также в прошлом сезоне он сыграл в финале Кубка Шотландии – при том, что это был его третий матч на взрослом уровне.

В случае перехода они будут бороться за место в основе Милана с Тео Эрнандесом.

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