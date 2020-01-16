Турция

Швейцарский защитник продолжит карьеру в Турции.

Левый защитник Милана Рикардо Родригес перебрался в Фенербахче на правах аренды, сообщает De Marke Sports.

Предполагается, что по окончанию сезона турецкий клуб будет обязан выкупить игрока за пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний защитник сыграл в пяти матчах за Милан во всех турнирах. Результативными действиями он не отличался.

Фенербахче после 17 туров чемпионата Турции идет на четвертом месте, отставая от лидирующего Сивасспора на шесть очков.