Италия

Портал WhoScored опубликовал список лучших игроков последних десяти лет.

Статистический портал, специализирующийся на оценке игры футболистов, показал символическую сборную игроков чемпионата Италии, в которую вошли те, кто за последние 10 лет имеют самую большую среднюю оценку по позиции.

Место в воротах в этой сборной занял Эмилиано Вивьяно, который за это десятилетие защищал цвета Болоньи, Палермы, Фиорнетины, Сампдории, а сейчас выступает за СПАЛ.

Также нашлось место в команде и ныне покойному Давиде Астори. Рано ушедший из жизни капитан Фиорентины был вторым лучшим центрбеком среди всех игроков этой позиции в Серии А за последние 10 лет.

Состав сборной: Вивиано — Куадрадо, Астори, Кьеллини, Асамоа — Кальехон, Гомес, Пьянич, Инсинье — Дибала, Игуаин.

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