Италия

Перед поединком Ювентус — Парма Криштиану Роналду получит очередную индивидуальную награду.

Официальный сайт Ювентуса сообщил, что португальский форвард Криштиану Роналду перед стартом очередного поединка чемпионата Италии получит награду лучшему игроку месяца.

В декабре Роналду отметился шестью голами в шести матчах, а если учесть еще и два поединка 2020 года, то на счету нападающего десять мячей в восьми встречах.

Фанаты Ювентуса практически не имели других вариантов для выбора лучшего вратаря декабря.

Всего на счету Роналду в этом сезоне 14 мячей в 19 матчах чемпионата Италии.

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