Перед поединком Ювентус — Парма Криштиану Роналду получит очередную индивидуальную награду.
Криштиану Роналду, getty images
17 января 2020, 14:51
Официальный сайт Ювентуса сообщил, что португальский форвард Криштиану Роналду перед стартом очередного поединка чемпионата Италии получит награду лучшему игроку месяца.
В декабре Роналду отметился шестью голами в шести матчах, а если учесть еще и два поединка 2020 года, то на счету нападающего десять мячей в восьми встречах.
Фанаты Ювентуса практически не имели других вариантов для выбора лучшего вратаря декабря.
Всего на счету Роналду в этом сезоне 14 мячей в 19 матчах чемпионата Италии.
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