Италия

Нападающий проведет ближайшие полтора сезона на Ренато Даль-Ара.

Форвард Аталанты Муса Барроу присоединился к Болонье на правах аренды до конца следующего сезона, сообщил официальный сайт "россоблу".

После этого Болонья будет обязана выкупить игрока. Стоимость выкупа не разглашается.

В нынешнем сезоне 21-летний гамбиец сыграл в семи матчах Серии А (185 минут) и отметился двумя ассистами.

Болонья после 19 туров Серии А занимает 13-е место с 23 очками. Следующую игру команда Синиши Михайловича проведет против Вероны 19 января.

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