Италия

Леннарт Чиборра может продолжить карьеру в Италии.

Аталанта в поисках левого защитника снова обратила взор в Хераклес, где ранее подписала Робина Госенса, сообщает Tubantia.nl. Итальянскому клубу интерес Леннарт Чиборра.

Итальянский клуб хотел бы заполучить 20-летнего игрока уже этой зимой, но пока что не делал предложение.

Чиборра перешел в Хераклес летом 2018 года из молодежной команды Шальке. В нынешнем сезоне он является основным защитником команды. На счету Леннарта два гола и четыре ассиста в 20 матчах во всех турнирах.

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