Италия

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен готов продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Кристиан Эриксен принял предложение Интера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, 27-летний футболист намерен перейти в состав "нерадзурри" уже в этом месяце.

Интер и Тоттенхэм начали официальные переговоры. Итальянский клуб предлагает 10 миллионов евро, в то время как "шпоры" хотят выручить 20 миллионов.

Ранее сообщалось, что Эриксен будет зарабатывать в Интере 100 тысяч фунтов в неделю после вычитки налогов.

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