Италия

Чилиец обрел популярность в раздевалке команды.

Как утверждает The Telegraph, футболисты Интера хотели бы, чтобы клуб выкупил контракт форварда Алексиса Санчеса, который был арендован из Манчестер Юнайтед.

По данным источника, у чилийского нападающего сложились отличные отношения с одноклубниками и он сам хотел бы в дальнейшем выступать за миланцев.

Напомним, Санчес в текущем сезоне провел всего три поединка в футболке "нерадзурри" пропустив большую часть времени из-за травмы.

В матче Кубка Италии против Кальяри форвард наконец появился на поле впервые с октября.