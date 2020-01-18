Чилиец обрел популярность в раздевалке команды.
Алексис Санчес, getty images
18 января 2020, 11:58
Как утверждает The Telegraph, футболисты Интера хотели бы, чтобы клуб выкупил контракт форварда Алексиса Санчеса, который был арендован из Манчестер Юнайтед.
По данным источника, у чилийского нападающего сложились отличные отношения с одноклубниками и он сам хотел бы в дальнейшем выступать за миланцев.
Напомним, Санчес в текущем сезоне провел всего три поединка в футболке "нерадзурри" пропустив большую часть времени из-за травмы.
В матче Кубка Италии против Кальяри форвард наконец появился на поле впервые с октября.