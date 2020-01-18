Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры Серии А.

Томас Ринкон в первом тайме вывел Торино вперед в игре с Сассуоло. Однако "нероверди" сумели совершить камбек, который начался с шикарного гола Жереми Бога. Победный мяч на счету Доменико Берарди.

Сассуоло – Торино 2:1

Голы: Бога, 61, Берарди, 73 – Ринкон, 20

Сассуоло: Консильи – Тольян, Романья, Пелузо, Кириакопулос – Обьянг, Локателли – Берарди (Мулдур, 90+1), Траоре (Джуричич, 69), Бога – Капуто (Маньянелли, 88)

Торино: Сиригу – Иццо, Нкулу, Джиджи (Миллико, 76) – Де Сильвестри, Ринкон (Мейте, 79), Лукич, Айна – Верди (Лаксальт, 53), Беренгер – Белотти

Предупреждения: Кириакопулос, Тольян – Айна, Верди, Ринкон, Джиджи.

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