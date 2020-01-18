Италия

Завершился матч 20-го тура чемпионата Италии между Наполи и Фиорентиной.

Подопечные Дженнаро Гаттузо продолжают терять очки в Серии А. На этот раз неаполитанский коллектив уступил на своем поле Фиорентине, в очередной раз усугубив кризис в команде.

Таким образом, неаполитанский клуб при Гаттузо проиграл четыре из последних пяти встреч.

Наполи – Фиорентина 0:2

Голы: Кьеза, 26, Влахович, 74

Наполи: Оспина – Хисай, Ди Лоренцо, Манолас, Луперто – Руис, Аллан (Демме, 56), Зелински (Лосано, 63) – Кальехон (Льоренте, 75), Милик, Инсинье

Фиорентина: Драговски – Миленкович, Песселья, Касерес – Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли, Дальберт (Чеккерини, 87) – Кьеза (Соттиль, 78), Кутроне (Влахович, 74)

Предупреждения: Хисай, Демме – Якини, Энрике.

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